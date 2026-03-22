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72-Jähriger verursacht in Ettenhausen TG Unfall nach Sekundenschlaf

Keystone-SDA

Ein 72-jähriger Autofahrer hat am Samstag in Ettenhausen TG nach einem Sekundenschlaf einen Unfall verursacht. Er musste seinen Fahrausweis vor Ort abgeben. Er selber und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Kurz vor 18 Uhr kam er bei einem Waldstück rechts von der Strasse ab und kollidierte mit einem Pfosten sowie einem Stapel Baumstämmen, wie die Thurgauer Polizei am Sonntag mitteilte. Der Lenker und seine Beifahrerin mussten mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Gegenüber den Einsatzkräften gab der Mann zu, beim Fahren kurz eingenickt zu sein. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Franken beziffert.

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