90-Jährige kollidiert mit drei parkierten Autos in Neuenhof AG

Eine 90-jährige Autolenkerin ist auf einem Parkplatz in Neuenhof AG am Mittwochabend gleich mit drei Autos zusammengeprallt. Die Frau wollte rückwärts das Parkfeld verlassen. Es gab keine Verletzten.

(Keystone-SDA) Nach ersten Erkenntnissen dürfte die Lenkerin das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt haben, wie die Kantonspolizei Aargau am Donnerstag mitteilte. An den Fahrzeugen sei beträchtlicher Sachschaden entstanden.

Die Kantonspolizei nahm der Lenkerin den Führerausweis zuhanden der Entzugsbehörde ab.

