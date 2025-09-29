A6 zwischen Thun und Spiez während einer Nacht gesperrt
Die Autobahn A6 wird in der Nacht auf Freitag zwischen Thun Süd und Spiez gesperrt. Grund sind Markierungsarbeiten, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Montag mitteilte.
(Keystone-SDA) Die orange Linienführung für die veränderte Verkehrsführung müsse an gewissen Stellen erneuert werden. Sie hafte nach den Regenfällen der letzten Wochen nicht mehr zuverlässig. Deshalb werde die Autobahn von Donnerstag 20 Uhr bis Freitag 4.30 Uhr über die Kantonsstrasse umgeleitet.