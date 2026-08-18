Aargauer Heimatschutzpreis geht an zwei Institutionen

Keystone-SDA

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Der Aargauer Heimatschutzpreis geht dieses Jahr an zwei Preisträgerschaften: an den Verein Steinbruch Mägenwil und an die Emil Fischer AG aus Hendschiken. Beide engagieren sich auf unterschiedliche Weise für den Mägenwiler Naturstein.

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(Keystone-SDA) Der Aargauer Heimatschutz würdigt das langjährige Engagement des Vereins Steinbruch Mägenwil für den Erhalt und die Pflege des historisch bedeutenden Steinbruchs sowie für die lebendige Vermittlung seiner Geschichte, wie er in einer Medienmitteilung vom Montag schreibt.

Der Emil Fischer AG aus Hendschiken werde der Preis in Würdigung ihres langjährigen Engagements für den «umsichtigen Abbau des für die Denkmalpflege bedeutenden Mägenwiler Natursteins» verliehen. Dadurch blieben das Wissen über Abbau, Bearbeitung, Konservierung und Restaurierung des Mägenwiler Natursteins erhalten.

Der Aargauer Heimatschutz verleiht den Preis seit 1985. Er ist mit 10’000 Franken dotiert und wird von der Firma Meier Schmocker AG in Baden-Dättwil gestiftet.