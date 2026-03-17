Aargauer Jagdreviere werden für die Zeit bis 2034 neu verpachtet

Keystone-SDA

Der Kanton Aargau hat die 174 Jagdreviere für die Pacht an Jagdvereine für die kommenden acht Jahre ausgeschrieben. Der Entscheid, an welchen Jagdverein ein Revier verpachtet wird, bedarf der Zustimmung der betroffenen Gemeinden.

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(Keystone-SDA) Die Jagdvereine sind in der Pachtperiode für die Jagdplanung und Jagdbetrieb in ihren Revieren zuständig, wie die Staatskanzlei Aargau am Dienstag mitteilte.

Sie seien dafür verantwortlich, dass die Wildtierbestände den örtlichen Verhältnissen angepasst seien und keine übermässigen Schäden an Wald, landwirtschaftlichen Kulturen und Nutztieren auftreten würden. Sie stellten zudem die Jagdaufsicht im entsprechenden Revier sicher.

Der Kanton überträgt das Recht zur Ausübung der Jagd und die damit verbundenen Pflichten revierweise an Jagdvereine. Die Online-Ausschreibung läuft bis zum 3. Mai. Die künftige Pachtperiode dauert von 2027 bis 2034; die geltende Pachtperiode endet am kommenden 31. Dezember.