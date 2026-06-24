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Aargauer Kernkraftwerk Beznau könnte am Freitag abgestellt werden

Keystone-SDA

Die Axpo könnte am Freitag das Kernkraftwerk Beznau im Aargau vom Netz nehmen. Grund dafür sind die anhaltend hohen Temperaturen. Die Aare unterhalb des Kernkraftwerks habe eine Temperatur von 25 Grad erreicht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Ist ein Abkühlen der Aare nicht absehbar, wird dieser Schritt erfolgen, wie die Stromversorgerin Axpo am Mittwoch in einer Medienmitteilung schrieb.

Die Massnahme diene dem Schutz des Ökosystems der Aare und der Einhaltung der umweltrechtlichen Vorgaben. Das Kühlwasser des Kernkraftwerks Beznau werde aus der Aare entnommen und nach dem Kühlvorgang in den Fluss zurückgeleitet. Eine weitere Erwärmung des bereits warmen Gewässers solle in heissen Sommerperioden verhindert werden, um Flora und Fauna nicht zusätzlich zu belasten, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

Bereits seit Dienstag laufen die beiden Reaktoren nur mit der halben Leistung.

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