Aargauer Polizei stellt mehrere illegal getunte Autos still

Keystone-SDA

In einer gezielten Aktion hat die Kantonspolizei Aargau am Sonntag am Rande eines Tuning-Events illegal abgeänderte Autos kontrolliert. Wegen sicherheitsrelevanter Verstösse legte die Polizei dabei mehrere Wagen still.

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(Keystone-SDA) Wegen fehlender Betriebssicherheit verzeigte die Kantonspolizei laut einer Medienmitteilung die Lenker von fünf Autos. Mehrfach ging es dabei um eine verbotene Tieferlegung des Fahrwerks, sodass die Reifen den Radkasten streiften.

Bei zwei weiteren Wagen bestand der Verdacht auf eine nicht zugelassene Leistungssteigerung. Die Kantonspolizei untersagte den Lenkern die Weiterfahrt und stellte zwei Autos für eine vertiefte technische Kontrolle sicher.

Weil ihre Autos unzulässige Anbauteile aufwiesen und eines zu laut war, verzeigte die Kantonspolizei sieben weitere Lenker. Ferner ahndete sie die missbräuchliche Verwendung eines Händler-Kontrollschildes sowie sonstige Widerhandlungen.

Trotz der festgestellten Verstösse zieht die Kantonspolizei eine positive Bilanz: Die meisten der über vierzig eingehend kontrollierten Autos seien in tadellosem Zustand gewesen. Auch hätten die Tuner, die viel Aufwand und Geld in ihre Liebhaberfahrzeuge steckten, Verständnis für die Aktion gezeigt.