Abgelehnte Visa fordern Basler Afrikanistik-Kongress heraus

Keystone-SDA

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Das Zentrum für Afrikastudien der Universität Basel (ZASB) organisiert eine internationale Fachtagung mit Hunderten Gästen. Eine Herausforderung ist gemäss den Organisatoren, dass manche Gäste von den Schweizer Behörden keine Visa bekommen.

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(Keystone-SDA) Der Kongress unter dem Titel «African Perspectives on Global Transformations» findet vom 26. bis 28. August an der Uni Basel statt. Es handelt sich hierbei um die Tagung der Vereinigung für Afrikawissenschaften in Deutschland (VAD), die beim ZASB zu Gast ist.

Erwartet werden rund 500 Personen, wobei voraussichtlich hundert online teilnehmen werden, wie die Co-Organisatoren Veit Arlt und Pascal Schmid am Dienstag im Basler Bird’s Eye Jazz Club vor den Medien erklärten. Noch sei unklar sei, wie viele Gäste physisch teilnehmen können, da manche noch auf ihre Visa warten.

Trotz eingereichter Dossiers mit den Angaben zur Kostenübernahme von Flug, Unterkunft und Versicherung seien manchen Referentinnen und Referenten die Visa verwehrt worden.

In zwei Fällen, es ging um Gäste aus Guinea und der Elfenbeinküste, habe das ZASB jedoch die Ablehnung erfolgreich angefochten, sagte Arlt. Die Beschaffung der Visa sorge für einen grossen Aufwand. Bei manchen Teilnehmenden sei der Gang zur Schweizer Botschaft aufgrund der grossen Distanzen und der beschränkten Zeitslots schon eine Herausforderung.

Kooperation mit Jazzclub und Theaterfestival

Die Tagung widmet sich verschiedenen Themenbereichen wie Klimafragen, Migration, Restitution, Autoritarismus und Demokratie. Der Kongress ist jedoch nicht nur für das angemeldete Fachpublikum bestimmt. Parallel dazu findet ein kulturelles Programm statt, das auch für die Öffentlichkeit bestimmt ist.

Dazu spannt die Uni mit dem Bird’s Eye Jazz Club und dem Theaterfestival Basel zusammen. Auf dem Programm stehen Konzerte der südafrikanischen Jazzmusikerinnen und -musiker Robin Fassie, Sphelelo Mazibuko, Vimbs Mavimbs und Siyasanga Charles. Zwei von ihnen werden in Basel auch gleich zwei neue Alben aufnehmen, wie Arlt weiter sagte.

Zudem ist das Tanz-Theaterstück «Izithukuthuku» (Seele zerrissene des Arbeiters) von Vusi Mdoyi zu sehen. Das Stück handle von Tanz als Protest, sagte Tobias Brenk, künstlerischer Co-Leiter des Theaterfestivals. Es zwar schon aufgeführt, doch mittlerweile neu überarbeitet worden.