Abor & Tynna vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest

Keystone-SDA

Das aus Österreich stammende Geschwisterduo Abor & Tynna tritt für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) in Basel an. Im Finale des deutschen Vorentscheids setzten sich die beiden mit ihrem Lied "Baller" Samstagabend knapp vor der Sängerin Lyza durch.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit nimmt Deutschland zum ersten Mal seit 2007 wieder mit einem deutschsprachigen Lied am weltweit am meisten beachteten Musikwettbewerb teil.

Bei der Publikumsabstimmung unter den verbliebenen fünf Finalistinnen und Finalisten bekamen Abor & Tynna 34,9 Prozent der Stimmen. Sie lagen damit äusserst knapp vor Lyza, die 31,1 Prozent der Publikumsstimmen erhielt. Lyza war erst für den deutschen ESC-Vorentscheid entdeckt worden, die Auftritte in der Show waren ihre ersten Bühnenauftritte überhaupt.

In diesem Jahr trug Entertainer Stefan Raab nach jahrelanger Abwesenheit wieder die Verantwortung für den deutschen Vorentscheid. Er hat genau wie die Verantwortlichen der ARD den Sieg zum Ziel für das Finale am 17. Mai in Basel erklärt.