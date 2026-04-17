Acht Verkehrsteilnehmer im Kanton St. Gallen fahrunfähig unterwegs

Keystone-SDA

Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen hat die Kantonspolizei St. Gallen bei Kontrollen acht Verkehrsteilnehmer als fahrunfähig eingestuft. Einer von ihnen war betrunken. Ein Mann zeigte sich renitent und wurde deswegen kurzzeitig in Handschellen gelegt.

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(Keystone-SDA) Zum kuriosesten Fall erhielt die Notruf- und Einsatzleitzentrale St. Gallen am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 3.15 Uhr eine Meldung. Laut Medienmitteilung der Kantonspolizei St. Gallen stieg ein Mann vor einem Wohnhaus in Oberuzwil immer wieder in sein Auto ein- und aus.

Die ausgerückte Polizeipatrouille traf den 33-jährigen Mann hinter dem Steuer und mit eingeschalteter Zündung an. Sie stufte ihn als fahrunfähig ein.

Während der Kontrolle habe der Mann versucht, sich zu Fuss zu entfernen. Da er den Anweisungen der Polizisten keine Folge leistete, legten ihn die Beamten für kurze Zeit in Handschellen.

Die Polizei wirft ihm vor, vorgängig mit dem Auto in fahrunfähigem Zustand unterwegs gewesen zu sein.

Als fahrunfähig eingestufte Verkehrsteilnehmer waren auch an anderen Orten unterwegs: In Bronschhofen und Gossau hielt die Polizei laut Mitteilung jeweils zwei Männer an sowie weitere Autofahrer in Wattwil, Kaltbrunn und Mels.

Alle Männer mussten ihre Führerausweise vor Ort abgeben. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt.