ALG und SP spannen bei Zuger Regierungsratswahlen zusammen

Keystone-SDA

Die Zuger Linke will nach acht Jahren in die Kantonsregierung zurückkehren. Die Alternative - die Grünen (ALG) und die SP ziehen deshalb mit vereinten Kräften in die Regierungsratswahlen vom 4. Oktober, wie sie am Freitag mitteilten.

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(Keystone-SDA) Ihre Kandidierenden Andreas Lustenberger (ALG) und Jessica Gauch (SP) werden demnach im Wahlkampf geeint auftreten. Das Duo setzt auf Themen wie bezahlbaren Wohnraum, eine intakte Natur, tiefere Lebenshaltungskosten sowie einen starken öffentlichen Verkehr. Zudem fordern beide Kandidierenden mehr Velowege und echte Gleichstellung.

Seit 2018 fehle in der Zuger Regierung eine Vertretung aus dem linken und ökologischen Lager, schrieben die beiden Parteien in ihrer Mitteilung. Gemessen am Wählerinnen- und Wähleranteil der beiden Parteien sei ein Sitz längst gerechtfertigt.

2018 hatte die ALG ihren Sitz an die Mitte verloren. Vier Jahre später scheiterte die ALG-Kandidatin trotz Unterstützung der SP.