Alisha Lehmann und Montel McKenzie teilen Pärchenfotos

Keystone-SDA

Die Schweizer Nati-Fussballerin Alisha Lehmann hat sich auf Instagram verliebt mit dem semiprofessionellen Fussballer und TV-Star Montel McKenzie gezeigt. Der 28-Jährige gratulierte ihr mit dem Beitrag zum Geburtstag, sie kommentierte mit den Worten "Liebe dich".

(Keystone-SDA) Alisha Lehmann ist am 21. Januar 27 Jahre alt geworden. «Happy Birthday Baby», schrieb McKenzie zu einer Reihe von Fotos, auf denen sich das Paar sehr innig zeigt.

Wie der «Blick» schrieb, wurde McKenzie in England vor allem durch die TV-Dating-Formate Love Island (2023) sowie die zweite Staffel von Love Island: All Stars (2025) bekannt. Derzeit spielt er als Rechtsverteidiger für den Isthmian-League-Premier-Division-Verein Folkestone Invicta.