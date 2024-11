Alnatura bringt seine Produkte ab 2025 in die Volg-Läden

Keystone-SDA

Die deutsche Bio-Ladenkette Alnatura expandiert in der Schweiz. Ab dem nächsten Jahr würden die Alnatura-Produkte auch in den Volg-Läden angeboten, teilte der deutsche Detailhändler am Donnerstagnachmittag bei der Publikation seiner Jahreszahlen mit.

(Keystone-SDA) Damit baue Alnatura seine Präsenz in den ländlichen und den Bergregionen der Deutsch- und Westschweiz aus. Insgesamt hat der Konzern im Geschäftsjahr 2023/2024 (per Ende September) einen Umsatz von 1,2 Milliarden Euro erzielt. Das ist ein Plus von knapp 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.