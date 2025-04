Am Fuss des Matterhorns startet das Zermatt Unplugged

Keystone-SDA

Stephan Eicher macht den Auftakt zum diesjährigen Zermatt Unplugged. Das fünftägige Festival startet am (heutigen) Dienstagabend. Insgesamt stehen 120 Auftritte auf dem Programm. 66 Künstlerinnen und Künstler treten auf 17 Bühnen auf.

(Keystone-SDA) Stephan Eicher tritt mit einer Carte Blanche an: Pop, klassische Musik und alpine Traditionen gibt er zum Besten. Eicher tritt mit Gästen auf, wie dem Swiss Orchestra unter der Leitung von Lena-Lisa Wüstendörfer, mit dem Pianisten Reyn Ouwehand, der Sopranistin Cinzia Zanovello oder dem Akkordeonisten Mario Batkovic. Darüber hinaus holt der Chansonnier den Autor Martin Suter mit auf die Bühne.

Am Mittwoch bespielt UB40 die grosse Bühne in Zermatt. Die britische Reggae-Band, die seit 1978 besteht, hat seither mit Welterfolgen wie «Kingston Town», «Red Red Wine» oder «I Got You Babe» fast 70 Millionen Alben verkauft.

Mit Amy Macdonald kommt der Top-Star auch am Donnerstag aus dem angelsächsischen Raum. Ihr Musikstil wird als Indierock und Pop bezeichnet. Mit Titeln wie «This Is the Life» oder «Mr Rock & Roll» hat sie grosse Erfolge gefeiert.

Für den Freitagabend ist am Fuss des Matterhorns die Show von Mika angekündigt. «Nur wenige beherrschen die Kunst, so unterschiedliche Welten zu erobern», schwärmen die Organisatoren in ihrer Mitteilung. Der Autor von «Grace Kelly» oder «Take It Easy» verstehe es, seine Melodien in einem intimen Rahmen zu sublimieren. Das Festival endet am Samstag mit dem Auftritt des deutschen Sängers, Rappers, Komponisten und Produzenten Clueso.

Zermatt Unplugged ist in erster Linie ein Festival, das akustischen Konzerten und Singer-Songwriter-Musik gewidmet ist. Aber des Nachts werden tanzbare Beats und vibrierender Sound von DJs geboten. Das Festival gibt es seit 2007. Im letzten Jahr zog es insgesamt 30’000 Festivalbesucherinnen und -besucher an.