Am Viktoriaplatz in der Stadt Luzern gibt es neue Ampeln

Keystone-SDA

Die Lichtsignalanlage am Viktoriaplatz in der Stadt Luzern wird erneuert. Der Verkehr wird während dieser Zeit von einem Verkehrsdienst geregelt.

(Keystone-SDA) Die bestehende Anlage habe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Sie soll nun auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, damit sie für die nächsten 20 Jahre betrieben werden kann.

Die Fussgängerübergänge werden zusätzlich mit technischen Hilfen für mobilitätseingeschränkte Personen ausgestattet, wie es weiter hiess.

Während der Erneuerung vom 10. bis 18. November ist die Ampel ausser Betrieb. Tagsüber übernimmt ein Verkehrsdienst die Regelung, ausserhalb dieser Zeiten gelten die bestehende Signalisation und Markierung, wobei Fussgängerinnen und Fussgänger Vorrang haben.

Die geplante Aufhebung des Linksabbiegers von der Hirschmattstrasse zum Pilatusplatz kann aufgrund einer Beschwerde derzeit nicht umgesetzt werden, teilte die Stadt weiter mit. Die bestehende Signalisation bleibt bestehen. Der Viktoriaplatz gilt laut Bundesamt für Strassen Astra als Unfallschwerpunkt.