Andreas Ackermann gewinnt den Swiss Cartoon Award 2024

Keystone-SDA

Der Zeichner Andreas Ackermann hat am Donnerstag den Swiss Cartoon Award 2024 gewonnen. Er wurde im Rahmen der Ausstellung Gezeichnet 2024 im Museum für Kommunikation in Bern ausgezeichnet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ackermann stammt aus Zürich und zeichnet unter dem Namen «Oger». Er erhielt den Preis für seinen Cartoon «Halloween 2024». Dieser wurde am 31. Oktober von der Online-Satireplattform «Die Petarde» publiziert und thematisiert den Nahostkonflikt, wie das Museum für Kommunikation Bern am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

«Beim Nahostkonflikt hat man gesehen, wie schwierig es ist, Position zu beziehen, auch für Cartoonistinnen und Cartoonisten. Es gibt nach mehr als einem Jahr Krieg nicht mehr die ganz einfache Gut-und-Böse-Zuordnung, und das bringt dieser Cartoon wunderbar auf den Punkt», wurde Marco Ratschiller, Präsident des Vereins Gezeichnet, zitiert.

Der Swiss Cartoon Award wurde zum zweiten Mal vergeben. Die Jury hatte 246 Cartoons und Karikaturen von 50 Zeichnerinnen und Zeichnern zur Auswahl.