Andritz Hydro zieht mit Hauptsitz ins Schappe Zentrum nach Kriens

Keystone-SDA

Der Industriekonzern Andritz Hydro verlegt seinen Hauptsitz bis Ende 2026 ins Schappe Center in Kriens. 130 Mitarbeitende werden künftig am neuen Hauptsitz arbeiten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

(Keystone-SDA) Der neue Hauptsitz im Schappe Center wird den Mitarbeitenden aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Projektabwicklung und Verwaltung moderne Arbeitsbedingungen bieten, teilte die Firma im Communiqué mit.

Bereits im Frühjahr hatte das Unternehmen angekündigt, die Servicewerkstatt aufgrund der geplanten Transformation des Bell-Areals nach Buchrain LU zu verlegen. Der neue Werkstattstandort soll 2028 in Betrieb genommen werden.

Die Wurzeln von Andritz Hydro reichen ins Jahr 1855 zurück, als in Kriens die Bell Maschinenfabrik gegründet wurde. Seit 2006 gehört das Unternehmen zur österreichischen Andritz-Gruppe und bietet laut eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette für Neubau, Unterhalt und Modernisierung von Wasserkraftwerken an.