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Angetrunkener Autofahrer erfasst in Luzern zwei Velofahrer

Keystone-SDA

Ein angetrunkener Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Haldenstrasse in Luzern zwei Rennvelofahrer erfasst. Die beiden Männer verletzten sich bei der Kollision erheblich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Eine Atemalkoholprobe beim Autofahrer ergab einen Wert von umgerechnet rund 0,54 Promille, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der Rettungsdienst brachte die beiden Verletzten im Alter von 27 und 31 Jahren ins Spital.

Der Unfall ereignete sich um etwa 19.45 Uhr, als der Autofahrer von der Haldenstrasse nach links in Richtung Verkehrshaus abbog. Dabei erfasste er die Velofahrer, die auf der Haldenstrasse stadtauswärts fuhren, schrieb die Polizei weiter.

In der Folge wurde die Haldenstrasse gesperrt. Die Feuerwehr Stadt Luzern leitete den Verkehr um.

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