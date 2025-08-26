The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Anwälte fordern Freisprüche für Pro-Palästina-Aktivisten

Keystone-SDA

Die Anwälte von vier Pro-Palästina-Aktivisten haben am Bezirksgericht Zürich Freisprüche gefordert. Die Aktion an der ETH sei von der Versammlungsfreiheit geschützt. Die Beschuldigten kritisierten das Vorgehen der ETH.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die ETH kriminalisiere die Meinungsfreiheit, hiess es in einem längeren Schlusswort, das die vier Beschuldigten am Dienstag hielten. Die Hochschule sei nicht unabhängig, die Politik drohe mit Kürzungen und private Firmen bestimmten mit, was geforscht werde, sagte einer der Beschuldigten. Kritik sei nicht erwünscht und die «akademische Freiheit» interpretiere die Hochschule selektiv.

Dass die vier Studierenden Hausfriedensbruch begangen und an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen hätten, wiesen ihre Anwälte zurück. Sie stellten Beweisvideos infrage. Bei der Aktion sei aber auch der Lehrbetrieb nicht gestört worden, eine «kritische, kreative Auseinandersetzung mit Israel» sei der Protest in der Haupthalle der ETH Zürich vielmehr gewesen, an dem rund 70 Personen teilgenommen hatten.

«Fantasievoller» Protest

Ein Anwalt argumentierte, dass die Menschen angesichts eines «Völkermords» das Recht hätten, zu demonstrieren. Die ETH wolle sie aber davon abhalten. Durch ihre Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten unterstütze die ETH einen möglichen Genozid. Die Demonstrierenden hätten die Hochschule daran erinnert, «fantasievoll und verhältnismässig».

Die Staatsanwaltschaft war am Prozess nicht anwesend. Die Urteile werden frühestens Ende Oktober eröffnet.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
33 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
15 Likes
17 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft