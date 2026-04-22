Appenzell Innerrhoden baut Publicar-Angebot aus

Keystone-SDA

Die Innerrhoder Standeskommission hat eine Weichenstellung im öffentlichen Verkehr in und um das Dorf Appenzell beschlossen: Statt auf einen Ortsbus wird neu auf den Publicar gesetzt. Dazu startet ein dreijähriger Versuchsbetrieb ab Dezember 2026.

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(Keystone-SDA) Ziel sei «ein flexibles, bedarfsorientiertes Angebot mit gutem Kosten-Nutzen-Verhältnis», heisst es in der Mitteilung des Kantons vom Donnerstag. Der Entscheid für den Ausbau des Rufbusses fiel nach längeren Abklärungen. Involviert waren unter anderem eine Projektgruppe, ein Planungsteam sowie eine Begleitgruppe.

Künftig verkehrten die Fahrzeuge nicht nur frei auf Bestellung, sondern zusätzlich auf definierten Routen im Dorf und in angrenzenden Gebieten, etwa zwischen Bahnhof, Rinkenbach, Forren oder Steinegg.

Regulärer Tarif ohne Zuschlag

Zu den Neuerungen gehört, dass die Verbindungen im Fahrplan sichtbar sind – auch in ÖV-Apps. Auf ausgewählten Strecken falle der heutige Zuschlag weg, teilte der Kanton mit. Fahrgäste bezahlten dort nur noch den regulären Tarif. Die Fahrten werden digital sowie telefonisch buchbar sein.

Mit dem Ausbau werde sich die Erschliessung im Dorf spürbar verbessern. Quartiere wie Rinkenbach oder Forren könnten so besser angebunden werden. Das System passe sich der Nachfrage an und könne bei Bedarf rasch erweitert oder angepasst werden.

Geplant ist ein dreijähriger Versuchsbetrieb ab dem Fahrplanwechsel im Dezember. Bis im Sommer soll noch die Finanzierung mit dem Bund und den beiden Bezirken Appenzell und Schwende-Rüte geregelt werden. Die Standeskommission wird die Ausgaben in die Budgets von 2027 bis 2029 aufnehmen.