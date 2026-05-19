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Appenzeller Bauern ziehen mit den Tieren auf die Alp

Keystone-SDA

Sennen haben sich im Appenzellerland zum Alpaufzug aufgemacht. Zusammen mit den Bauernfamilien treiben sie das Vieh für den Sommer feierlich auf die Alp.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Familie Knaus aus Schönengrund AR startete am Dienstag um 6.30 Uhr mit dem Alpaufzug. Mit 30 Tieren, 16 davon Milchkühe, zogen sie die rund 20 Kilometer «sennisch z’Alp». Bis Anfang September sömmern die Tiere auf der Alp Scheieli oberhalb von Urnäsch AR.

Zuvorderst geht ein Bube mit den Geissen, gefolgt von einem Mädchen. Dahinter folgen der Senn und die Kühe. Den Abschluss des Alpaufzugs macht der Bauer.

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