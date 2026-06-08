Applikation «Notfall-Finder» im ganzen Kanton Bern verfügbar

Keystone-SDA

Nach der Lancierung im vergangenen Herbst ist die Web-Applikation "Notfall-Finder" nun im gesamten Kanton Bern verfügbar. Das Projekt wird vom Kanton Bern und drei Berner Krankenkassen unterstützt.

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(Keystone-SDA) Die App ermöglicht im Notfall eine erste Orientierung und gibt in Echtzeit Auskunft über die Auslastung von Notfallstationen. Sind Betroffene unsicher, ob es sich bei ihrem Problem um einen Notfall handelt, kann die App ebenfalls bei der Einschätzung helfen. Die App war zunächst auf die Stadt und Agglomeration Bern beschränkt.

Die Plattform habe seither rund 80’000 Besuche verzeichnet, schreibt die kantonale Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung vom Montag. Die ersten Erfahrungen seien positiv gewesen. Unterdessen sind alle 34 Notfallstationen des Kantons Bern in die App integriert.

«Mit dem kantonsweiten Ausbau schaffen wir einen wichtigen Mehrwert für die Bevölkerung und gleichzeitig eine Entlastung für die medizinischen Notfallstrukturen», wird Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) in der Mitteilung zitiert. Derzeit werde geprüft, ob das Modell auch über die Kantonsgrenzen hinaus für weitere Regionen eingesetzt werden könnte.