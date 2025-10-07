The Swiss voice in the world since 1935
Arbeiter bei Explosion in einer Werkstatt in Baar ZG verletzt

Keystone-SDA

In einer Werkstatt in Baar ZG ist es am Montagmorgen zu einer Explosion gekommen. Ein Arbeiter verletzte sich dabei erheblich, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Dienstag mitteilten.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 37-jährige Mann in ein ausserkantonales Spital gebracht.

Die Explosion ereignete sich gemäss Abklärungen bei Arbeiten an einer Schleifmaschine. Dabei entwickelten sich Flammen, die von den anwesenden Arbeitern mit einem Feuerlöscher gelöscht werden konnten.

Es entstand ein Sachschaden, der auf mehrere tausend Franken geschätzt wird.

