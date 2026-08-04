Arbeiter trifft in Schaffhausen versehentlich Stromleitung

Keystone-SDA

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Ein 34-jähriger Bauarbeiter ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Schaffhausen schwer verletzt worden. Er traf mit einem Presslufthammer eine Stromleitung und erlitt schwere Verbrennungen.

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(Keystone-SDA) Kurz vor 11 Uhr war der Bauarbeiter damit beschäftigt, mit einem Presslufthammer ein Betonfundament zu entfernen. Dabei sei er abgerutscht und habe eine 400-V-Niederspannungsleitung getroffen, teilte die Schaffhauser Polizei mit. Mit schweren Verbrennungen musste er per Helikopter ins Spital geflogen werden. Die genaue Unfallursache werde nun ermittelt, so die Polizei.