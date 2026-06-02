Arbeiter verletzt sich in Diessenhofen TG schwer im Gesicht

Keystone-SDA

Ein 30-jähriger Mann hat sich am Dienstagvormittag bei Arbeiten mit einer Fenster-Trennfräse schwere Verletzungen im Gesicht zugezogen. Ein Helikopter flog den Arbeiter in ein Spital, wie die Kantonspolizei Thurgau am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der Mann war mit der Montage von Fenstern beschäftigt. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Ein Sachverständiger der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (Suva) wurde beigezogen.