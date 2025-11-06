Arbeitslosenquote bleibt in den beiden Basel stabil

Keystone-SDA

In den beiden Basel hat sich die Arbeitslosenquote im Oktober gegenüber dem Vormonat nicht verändert. In Basel-Stadt verharrte sie bei 4,3 Prozent, in Baselland bei 2,8 Prozent. Der Landesdurchschnitt lag bei 2,9 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Somit liegt die Quote im Baselbiet nur noch knapp unter dem Schweizer Durchschnitt. Dies geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervor.

Im Kanton Basel-Stadt waren im Oktober 4414 Personen als arbeitslos registriert. Das sind 26 Personen weniger als im Vormonat. Im Baselbiet waren es 4217 und somit 58 Personen mehr.

Die Zahl der Stellensuchenden nahm in Basel-Stadt um 64 auf 6721 Personen zu. Im Baselland stieg sie um 257 auf 6757 Personen.

Im Stadtkanton nahm die Anzahl offener Stellen im Oktober um sieben auf 1252 Personen ab. Im Kanton Basel-Landschaft wurden 1527 offene Stellen gemeldet. Das sind 483 mehr als im Vormonat.