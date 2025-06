Arbeitslosenquote in Basel-Stadt sinkt im Mai minim

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Basel-Stadt im Mai leicht zurückgegangen. So sank die Arbeitslosenquote gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. In Baselland verharrte sie bei 2,7 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schweizweit blieb die Arbeitslosenquote stabil bei 2,8 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren Ende Mai 4289 Personen als arbeitslos registriert. Das waren 16 weniger als im Vormonat. Gegenüber Mai 2024 nahm die Arbeitslosenquote um 17,4 Prozent zu.

Im Baselbiet waren Ende Mai 3974 Personen als arbeitslos angemeldet und damit 4 weniger als im April. Gegenüber dem Mai 2024 nahm die Arbeitslosenquote um 23,9 Prozent zu.

Die Zahl der Stellensuchenden betrug in Basel-Stadt 6545 – 91 weniger als im Vormonat. Im Baselland waren 6350 Personen auf Stellensuche, was einem Plus von 80 Suchenden entspricht.

Im Stadtkanton sank die Zahl offener Stellen um 117 auf 1048. Im Baselbiet nahm die Zahl der offenen Stellen hingegen um 10 auf 1193 zu.