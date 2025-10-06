The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Arbeitslosenquote in Basel-Stadt stagniert bei 4,3 Prozent

Keystone-SDA

Der Kanton Basel-Stadt hat im September eine Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent verzeichnet. Die Quote blieb im Vergleich zum August unverändert, wie aus Daten des Staatssekretariats für Arbeit (Seco) vom Montag hervorgeht. Die Quote in der Gesamtschweiz lag bei 2,8 Prozent.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Basel-Stadt waren im September insgesamt 4440 Personen als arbeitslos gemeldet, was zehn Personen mehr sind als im August. Im September 2024 waren es noch 3784 und die Arbeitslosenquote lag bei 3,7 Prozent, wie die Seco-Daten zeigen.

Bei den Stellensuchenden waren es 6657 Personen (6,5 Prozent) im Stadtkanton, was einen Anstieg von 41 (+0,1 Prozent) gegenüber 6616 (6,4 Prozent) im August bedeutet. Im September 2024 waren 5942 Personen (5,8 Prozent) auf Stellensuche gewesen, wie der Seco-Statistik weiter zu entnehmen ist.

Offene Stellen waren laut Seco 1259 gemeldet. Das waren 152 mehr als im August (1107) und acht mehr als im September 2024 (1251).

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
52 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft