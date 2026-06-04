Arbeitslosenquote sinkt im Mai in Basel-Stadt

Keystone-SDA

Im Kanton Basel-Stadt hat die Arbeitslosenquote im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent abgenommen. In Baselland blieb sie unverändert bei 3,1 Prozent.

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(Keystone-SDA) Die Arbeitslosenquote in der Schweiz blieb im Mai unverändert bei 3,0 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Statistik des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) hervorgeht.

Im Kanton Basel-Stadt waren 4691 Personen als arbeitslos gemeldet. Das sind neun weniger als im April. Das Baselbiet verzeichnete im Mai 4654 Arbeitslose, 61 mehr als im Vormonat.

Im Stadtkanton befanden sich 7161 Menschen auf Stellensuche (-71) und im Baselbiet suchten 7068 Personen eine Stelle (-109). Basel-Stadt verzeichnete zudem 1589 offene Stellen (-270), in Baselland waren es 1526 (+55).