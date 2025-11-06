Arbeitslosigkeit in der Zentralschweiz im Oktober leicht gestiegen

Keystone-SDA

In der Zentralschweiz ist die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat in allen sechs Kantonen in absoluten Zahlen gestiegen. Während die Quoten in Luzern, Uri und Nidwalden unverändert blieben, stiegen sie in Schwyz, Obwalden und Zug leicht an.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Wie den Zahlen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom Donnerstag zu entnehmen ist, waren in den sechs Kantonen 8475 Personen arbeitslos. Dies sind 179 mehr als im September.

Die durchschnittliche Arbeitslosenquote in den Kantonen Luzern, Zug, Uri, Nidwalden, Obwalden und Schwyz beträgt 1,5 Prozent.

Zug weist mit 2,7 Prozent die höchste Arbeitslosenquote aller Zentralschweizer Kantone aus. Sie liegt aber noch immer unter dem nationalen Durchschnitt von 2,9 Prozent.

Zahlenmässig am meisten Arbeitslose in der Zentralschweiz hatte im Oktober Luzern mit 4748. Das sind 30 mehr als im Monat zuvor.

Im Kanton Schwyz stieg die Zahl der Arbeitslosen um 71 auf 1104. Die Quote stieg um 0,1 Prozent und beträgt neu 2,0 Prozent.

Auch in Obwalden stieg die Quote um 0,1 Prozent auf 1,0 Prozent. Der Kanton meldete 20 als arbeitslos gemeldete Personen mehr als im Vormonat.

In Nidwalden verharrte die Quote bei 1,1 Prozent, in Uri bei 1,0 Prozent. Letztere wies 106 Arbeitslose aus, Nidwalden 271.

Schweizweit betrachtet weist Jura mit 5,0 Prozent die höchste Arbeitslosenquote auf, Appenzell Innerrhoden mit 0,8 Prozent die tiefste.