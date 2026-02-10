Arbeitsmarktzulage für das Basler Polizeikorps wird verlängert

Keystone-SDA

Basler Polizistinnen und Polizisten erhalten bis zum Inkrafttreten des Lohnmassnahmenpakets weiterhin eine Arbeitsmarktzulage. Die Regierung hat am Dienstag beschlossen, dass diese nach drei Jahren verlängert wird. Sie gilt bis maximal Ende 2026.

(Keystone-SDA) Die Zulage beträgt über 400 Franken pro Monat bis und mit Dienstalter 25 beziehungsweise 250 Franken ab Dienstalter 26. Regierung und Parlament hatten vor drei Jahren diese Massnahme zur Bekämpfung des Personalmangels genehmigt. Sie läuft per 28. Februar 2026 aus, wie es im Regierungscommuniqué heisst.

Bis zur Ablösung durch das kantonale Lohnmassnahmenpaket im Laufe dieses Jahres sollen Angehörige des Polizeikorps weiterhin in den Genuss der Arbeitsmarktzulage kommen. Diese dient somit als Übergangslösung, wie die Regierung schreibt.

Der regierungsrätliche Ratschlag zum «Lohnmassnahmenpaket zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität» im Kanton vom Mai 2025 sieht diverse Verbesserungen für das Polizeikorps wie auch für andere Stellen mit Nacht- und Sonntagsarbeit und Pikettdienst vor. Damit will die Regierung dem Fachkräftemangel begegnen. Die Vorlage befindet sich zurzeit zur Beratung in der Wirtschafts- und Abgabekommission und kommt anschliessend vor das Parlament.