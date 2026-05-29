Assura steigert 2025 Gewinn und wächst bei Versicherten weiter

Keystone-SDA

Der Krankenversicherer Assura ist 2025 bei den Kundenzahlen weiter gewachsen und hat erneut einen Gewinn erzielt. Sowohl die Grundversicherung als auch der Bereich Zusatzversicherungen schlossen positiv ab.

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(Keystone-SDA) Unter dem Strich weist die Assura für das vergangene Jahr einen Nettogewinn von 58,0 Millionen Franken aus. Im Vorjahr hatte der ausgewiesene Gewinn 72,2 Millionen betragen. Bereinigt um Sondereffekte lag der Vorjahreswert laut Geschäftsbericht allerdings bei 42,2 Millionen Franken.

Das Ergebnis 2025 ergibt sich unter anderem aus positiven Nettoergebnissen in der Grundversicherung von 21,0 Millionen sowie im Bereich Zusatzversicherungen von 32,8 Millionen Franken.

Die Zahlen für 2025 zeigten auch ein deutlich verbessertes Anlageergebnis. Dieses stieg auf 20,9 Millionen Franken nach 3,7 Millionen im Vorjahr.

Die konsolidierte Combined Ratio verschlechterte sich dagegen auf 98,9 von 97,6 Prozent. Die Kennzahl setzt die Aufwendungen für Leistungen und Verwaltung ins Verhältnis zu den Prämieneinnahmen; Werte unter 100 Prozent gelten im Versicherungsgeschäft als profitabel.

Bei Kunden weiter auf Wachstumskurs

Assura sei sowohl finanziell als auch bei den Kundenzahlen weiter auf Wachstumskurs, hiess. Die Zahl der Versicherten stieg per Anfang 2026 um 10’000 auf 832’000. In der Grundversicherung zählte Assura 722’000 Versicherte nach 714’000 im Vorjahr.

Die Prämieneinnahmen der Gruppe legten auf 3,8 Milliarden Franken zu nach 3,5 Milliarden ein Jahr zuvor. Dazu steuerte die Grundversicherung 3,5 Milliarden bei. Die bezahlten Leistungen stiegen ebenfalls, und zwar auf 3,0 Milliarden. Zudem nahm der Aufwand für den Risikoausgleich auf 530,7 Millionen zu.

Die Assura-Gruppe ist unter dem Dach der gemeinnützigen Assura-Stiftung und verfolgt keine Gewinnabsichten für Aktionäre. Sie will ihre Kundinnen und Kunden erneut am Ergebnis im Zusatzversicherungsgeschäft beteiligen. Dafür wurde eine Rückstellung über 4,8 Millionen Franken für Rückvergütungen gebildet.