Auch am Sonntag wieder kilometerlange Staus am Gotthard-Nordportal

Keystone-SDA

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Der Stau am Nordportal des Gotthardtunnels zwischen Erstfeld und Göschenen im Kanton Uri ist am Sonntagnachmittag auf 14 Kilometer angewachsen. Danach schrumpfte er wieder und erreichte gegen 18 Uhr noch 9 Kilometer. Der TCS meldete Wartezeiten von über zwei Stunden.

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(Keystone-SDA) Reisenden empfahl der Touring Club Schweiz (TCS), das Gebiet weiträumig zu umfahren. Als Umleitung wurde die Route via A13 San-Bernardino-Tunnel empfohlen.

Auch vor dem Südportal in Fahrtrichtung Norden kam es zu Stau. Dort Betrug die Länge der Fahrzeugkolonne am Sonntag zeitweise vier Kilometer, wie der TCS auf der Webseite schrieb. Der Zeitverlust betrug 40 Minuten.

Am Samstagmorgen hatte der Stau am Gotthard-Nordportal nach Angaben des TCS eine Länge von bis zu 20 Kilometern. Das entsprach einem Zeitverlust von drei Stunden und 20 Minuten.

Wegen der Sommerferien kommt es derzeit vor dem Gotthard-Nordportal häufig zu Staus, weil viele Reisende aus Deutschland und den Niederlanden durch die Schweiz fahren.