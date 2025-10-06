The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Auf der A2 im Kanton Luzern wird das Tempolimit flexibilisiert

Keystone-SDA

Wenn auf der A2 zwischen Reiden und Rothenburg LU viele Autos unterwegs sind, wird die signalisierte Höchstgeschwindigkeit bald reduziert. Das Bundesamt für Strassen Astra will mit dieser Massnahme Staus verhindern.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bis 2027 solle auf dem Autobahnabschnitt im Norden von Luzern eine Geschwindigkeits-Harmonisierungs- und Gefahren-Warnanlage (GHGW) realisiert werden, teilte das Astra am Montag mit. Die Anlage werde in Teilschritten realisiert.

Die Arbeiten für die neue GHGW umfasse vor allem den Bau neuer Signalportale, auf denen die Signalisationen und Messgeräte montiert würden, hiess es in der Mitteilung des Astra. Es könne ab Mitte Oktober bis April 2026 zwischen Rothenburg und Sursee Verkehrseinschränkungen geben.

GHGW greifen nach Angaben des Astra aktiv und automatisch ins Verkehrsmanagement ein. Nehme der Verkehr zu, setzte die Anlage stufenweise das signalisierte Tempolimit herunter. Damit werde der Verkehr harmonisiert, und es komme zu weniger Staus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
10 Likes
49 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft