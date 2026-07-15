Heute in der Schweiz

Die Wohnungsknappheit führt in der Schweiz regelmässig zu Demonstrationen, insbesondere in Zürich, wo sie besonders akut ist.

Die Verschärfung der «Lex Koller», die den Zugang ausländischer Käufer zum Schweizer Immobilienmarkt einschränken soll, sorgte in der Vernehmlassung für Diskussionen. Die Reform spaltet Politik und Wirtschaft, und ihre Wirksamkeit überzeugt nicht.

Die Gesetzesreform findet bei den Parteien an den Rändern des politischen Spektrums Anklang. Die SP und die SVP begrüssen das Vorhaben, das als Antwort auf die Wohnungskrise die Beschränkungen verschärfen will. Sie sind der Meinung, dass ausländisches Kapital auf dem Immobilienmarkt den Preisanstieg anheizt.

Wirtschaftsnahe Parteien und Verbände befürchten hingegen gravierende Auswirkungen. Die Grünliberale Partei fürchtet eine Schwächung der Attraktivität des Landes, während die Mitte erhebliche Risiken für den Wirtschaftsstandort, den Immobilienmarkt und den Tourismus sieht. Auch die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete (SAB) hält das Projekt für kontraproduktiv.

Peinlicher für die Regierung: Die von ihr selbst in Auftrag gegebene Wirkungsanalyse kommt zu einem harschen Fazit. Sie kommt zum Schluss, dass die vorgeschlagenen Massnahmen «nicht geeignet sind, die Probleme des Wohnungsmarktes in irgendeiner Weise signifikant zu mildern. Im Gegenteil besteht das Risiko, dass diese Probleme noch verschärft werden». Angesichts dieser Schlussfolgerungen werfen einige Stimmen dem Bundesrat vor, er habe eher ein politisches Signal im Hinblick auf die Abstimmung über die 10-Millionen-Initiative senden wollen, als auf die Wohnungskrise zu reagieren.