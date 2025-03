Chinesische Repression gegen tibetische und uigurische Diaspora: «Die Schweiz muss jetzt handeln»

Mehr

Die vielen Schweizer Freundschaften mit China

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Im Januar 2021 protestierte die chinesische Botschaft in Bern: China werde diffamiert und in absurden Verschwörungstheorien der Unterwanderung bezichtigt. Gemeint war eine Studie der Universität Basel. Ralph Weber, Professor für European Global Studies, beschrieb darin, wie die Kommunistische Partei China sich bemühte, in den Schweiz Verbündete für ihre Politik zu gewinnen. Im Fokus des Berichts…

