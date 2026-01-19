Warum Schweizer Universitäten ihre Bemühungen zur Verhinderung von Spionage intensivieren

Von den Beziehungen zwischen China und Taiwan (politische und wirtschaftliche Beziehungen zwischen China und Taiwan), der Rivalität zwischen den USA und China, den chinesisch-schweizerischen Beziehungen, China und seinen politischen Strukturen bis hin zur anpassungsfähigen Entwicklung und technologischen Innovation berichte ich über auswärtige Angelegenheiten und ihre möglichen Auswirkungen auf die schweizerisch-chinesische Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Als ehemalige Journalistin in Peking interessiere ich mich für China und seine politischen Strukturen, adaptive Entwicklung und technologische Innovation. Ich habe in China und in der Schweiz Journalismus und Kommunikation studiert. Seit ich 2015 zu SWI swissinfo.ch gestossen bin, habe ich ein starkes Interesse an internationalen Angelegenheiten entwickelt, mit einem Fokus auf Chinas Beziehungen zu anderen Ländern/Blöcken und wo die Schweiz steht.