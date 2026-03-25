Ausserrhoder Gemeinden nehmen 2025 mehr Steuern ein

Keystone-SDA

Die Gemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden haben 2025 mehr Steuern eingenommen. Teufen weist dabei weiterhin die höchste, Schönengrund die tiefste Steuerkraft aus.

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(Keystone-SDA) Laut einer Mitteilung der Regierung vom Mittwoch beträgt die Steuerkraft im Mittel aller Ausserrhoder Gemeinden 1184 Franken. Sie habe gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Prozent zugenommen. Diese Zunahme habe ihren Grund in leicht höheren Steuererträgen bei den natürlichen Personen und bei den Grundstückgewinnsteuern.

Die Steuerkraft variiere in einem Bereich zwischen 1953 Franken (Teufen) und 626 Franken (Schönengrund). Teufen liege bei 165 Prozent (minus 10 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr) und Schönengrund bei 53 Prozent (minus 4 Prozentpunkt) des kantonalen Mittels.

«Damit hat sich die Spannweite erneut leicht reduziert», schreibt die Regierung weiter. Gais habe mit einer Zunahme von 20,5 Prozent bei der Steuerkraft am stärksten zugelegt. Waldstatt musste laut Mitteilung mit einem Minus von 12,6 Prozent den grössten Rückgang hinnehmen. Die Verbesserung von Gais resultiere aus wesentlich höheren Erträgen aus Spezialsteuererträgen, die in der Regel nicht nachhaltig seien.

Die Steuerfüsse der Gemeinden lagen 2025 zwischen dem Minimum von 2,6 Einheiten in Teufen und dem Maximum von 4,5 Einheiten in Trogen.