Ausstellung in Mailand läutet Reigen zum Tinguely-Jubiläum ein

Keystone-SDA

2 Minuten

(Keystone-SDA) Am 22. Mai 2025 hätte der Schweizer Maschinenkünstler Jean Tinguely seinen 100. Geburtstag gefeiert. Das Jubiläum wird international mit Ausstellungen begangen. Den Anfang macht ab Donnerstag eine Retrospektive in der Mailänder Kunsthalle Pirelli Hangar Bicocca.

In der Halle, in der früher Lokomotiven gebaut wurden, sind knapp vierzig Werke aus allen Schaffensphasen Jean Tinguelys (1925-1991) zu sehen. Darunter finden sich grosse Lichtskulpturen und Maschinenkonstrukte, aber auch kleine filigrane Gebilde, die in der 5000 Quadratmeter grossen und über zehn Meter hohen Halle fast etwas verloren wirken.

Darunter ist der Méta-Herbin von 1950 zu finden, eines der filigranen Draht-Maschinchen, mit denen Tinguely das Schaffen von Künstlerkollegen – in diesem Fall von Auguste Herbin – in Bewegung versetzte. Das Werk ist eine Leihgabe der Fondation Grandur pour l’art in Genf. Zu den weiteren Leihgebern gehören unter anderem die Automobilkonzerne Mercedes und Renault sowie die Basler Esther Grether Family Collection. Sie alle sind mit selten ausgestellten Meisterwerken des Maschinenkünstlers vertreten.

Gut die Hälfte der Werke, und damit die meisten, stammen aber aus der Sammlung des Museums Tinguely in Basel. Die Insitution hat Sammlungswerke nach Mailand geschickt, bevor diese auf weitere ausgedehnte Reise gehen. Denn eine ganze Reihe von Museen wollen Tinguely rund um seinen 100. Geburtstag die Ehre erweisen.

Die Ausstellung in der Pirelli Hangar Bicocca in Mailand dauert bis 2. Februar 2025. Im März wird das Museum Lembruck in Duisburg folgen. Und im Juni wird das Centre Pompidou in Paris den frisch sanierten Ausstellungspalast Grand Palais mit einer Ausstellung mit Werken Tinguelys, seiner zeitweiligen Partnerin Niki de Saint Phalle und Pontus Hultén eröffnen.

Den eigentlichen Geburtstag am 22. Mai 2025 wird das Museum Tinguely Basel mit einem grossen Fest begehen. In Erinnerung an Tinguelys Crocodrome de Zig et Puce, das 1977 als eine Art Geisterbahn für das Centre Pompidou entwickelt worden war, wird das Museum in Zusammenarbeit mit ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern eine eigene Geisterbahn im Solitude-Park realisieren.