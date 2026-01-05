Auto überschlägt sich in Flühli LU über 30 Meter lange Schrägwand

Keystone-SDA

In Flühli ist am Samstagmorgen ein Auto von der Strasse abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Die Beifahrerin musste in ein Spital gefahren werden.

(Keystone-SDA) Der Selbstunfall passierte am Samstag gegen 9 Uhr auf der Alten Gemeindestrasse in Flühli, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. Das Auto war in Richtung Schüpfheim unterwegs, als es kurz vor einer Liegenschaft aus noch ungeklärten Gründen linksseitig von der Fahrbahn geriet. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug laut Polizeiangaben drei Mal über eine rund 30 Meter lange Schrägwand und kam seitlich liegend zum Stillstand.

Die Beifahrerin verletzte sich beim Unfall und musste ins Spital gebracht werden. Der Fahrer begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.