Auto brennt in Rickenbach SZ aus

Keystone-SDA

In Rickenbach SZ ist am Dienstagabend ein Auto vollständig ausgebrannt. Der Lenker blieb unverletzt, wie die Schwyzer Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

(Keystone-SDA) Ein 25-jähriger Autofahrer war in Richtung Ibergeregg unterwegs, als er Brandgeruch bemerkte und der Motor zu stottern begann. Er hielt an, stieg aus und sah Flammen im Motorraum, wie die Polizei meldete.

Der Mann alarmierte die Feuerwehr, die kurz vor 20 Uhr ausrückte und den Brand löschen konnte. Der Fahrzeug erlitt laut Communiqué Totalschaden.

