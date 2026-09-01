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Auto brennt in Tiefgarage in Gossau SG – Niemand verletzt

Keystone-SDA

In einer Tiefgarage in Gossau im Kanton St. Gallen hat am Dienstagnachmittag ein Elektro-Auto gebrannt. Die Feuerwehr stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Feueralarm ging bei der Einsatzzentrale in St. Gallen um 16.15 Uhr ein, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstagabend mitteilte. Die Rettungskräfte evakuierten rund 50 Menschen aus den im Gebäude untergebrachten Firmen und Wohnungen.

Die Feuerwehr bekämpfte mit einem Aufgebot von rund 35 Angehörigen den Brand des Elektrofahrzeugs. Dieses musste aus der Tiefgarage geborgen, vor dem Gebäude weiter abgekühlt und in einem Spezialbehälter abtransportiert werden, wie es weiter hiess.

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