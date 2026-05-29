The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Auto brennt in Winterthur vollständig aus

Keystone-SDA

In Winterthur ist am Freitag ein Auto vollständig ausgebrannt. Das Auto stand auf der Schaffhauserstrasse, als es Feuer fing. Ein technisches Problem dürfte die Brandursache sein. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand, wie die Stadtpolizei mitteilte. Das Feuer habe rasch unter Kontrolle gebracht werden können. Der Sachschaden wird auf rund 200’000 Franken geschätzt. Für die Löscharbeiten musste die Schaffhauserstrasse vorübergehend gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft