Auto brennt in Winterthur vollständig aus

Keystone-SDA

In Winterthur ist am Freitag ein Auto vollständig ausgebrannt. Das Auto stand auf der Schaffhauserstrasse, als es Feuer fing. Ein technisches Problem dürfte die Brandursache sein. Verletzt wurde niemand.

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(Keystone-SDA) Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand, wie die Stadtpolizei mitteilte. Das Feuer habe rasch unter Kontrolle gebracht werden können. Der Sachschaden wird auf rund 200’000 Franken geschätzt. Für die Löscharbeiten musste die Schaffhauserstrasse vorübergehend gesperrt werden.