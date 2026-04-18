Auto erfasst Menschen nahe Messe in Australien – ein Toter

Keystone-SDA

Ein Mensch ist tot und ein weiterer schwebt in Lebensgefahr, nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fussgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Mann sei festgenommen worden und werde befragt. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.

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(Keystone-SDA) Nach Angaben des australischen Senders 9News ereignete sich der Vorfall im Umfeld der Comic-Messe Supanova, bei der sich Tausende Besucher aufgehalten haben sollen. Die Polizei habe einen grösseren Tatort eingerichtet. Dem Sender zufolge berichteten Zeugen, der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe gefahren.