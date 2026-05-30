Auto fährt in Uetliburg beim Überholen in Landwirtschaftsfahrzeug

Keystone-SDA

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Landwirtschaftsfahrzeug ist am Freitag in Uetliburg SG ein 82-jähriger Mann verletzt worden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf 95'000 Franken.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mitteilte, passierte der Unfall auf der Rickenstrasse kurz vor 14 Uhr. Ein 37 Jahre alter Autofahrer wollte mehrere Fahrzeuge überholen, die vor ihm fuhren. Dabei kollidierte er mit einem Landwirtschaftsfahrzeug. Dieses drehte sich nach dem Zusammenprall, das Auto fuhr in die Tafel einer Busstation und darauf auf eine Wiese.

Der 82-jährige Lenker des landwirtschaftlichen Fahrzeugs wurde ins Spital gebracht. Die Polizei bezeichnete dessen Verletzungen als unbestimmt.

Das Auto war nach dem Unfall schrottreif. Sein Wert wurde auf 80’000 Franken beziffert.