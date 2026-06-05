Auto kracht bei Lernfahrt in Hauseingang in Unterentfelden AG

Keystone-SDA

Auf der Lehrfahrt hat eine 19-jährige Frau am Donnerstag in Unterentfelden AG das Auto schrottreif gefahren. Sie verwechselte die Pedale und rammte ein Gebäude. Die Lernfahrerin und ihr Vater blieben unverletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei Aargau vom Freitag bog die junge Frau kurz nach 19.30 Uhr von der Suhrenmattstrasse in eine Seitenstrasse ein. Ein entgegenkommendes Fahrzeug habe die Fahrerin offenbar durch ein Hupen verunsichert.

Anstatt zu bremsen, drückte sie in der Aufregung das falsche Pedal, wie die Kantonspolizei weiter berichtete. Mit noch eingeschlagenen Rädern verliess der Wagen die schmale Strasse und prallte wuchtig gegen die verglaste Eingangstüre eines angrenzenden Gewerbegebäudes. Der Eingangsbereich wurde verwüstet.

Die 19-Jährige absolvierte zum Zeitpunkt des Unfalls eine begleitete Lernfahrt mit ihrem Vater.