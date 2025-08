Auto landet nach Selbstunfall in Buttikoner Vorgarten

Keystone-SDA

Bei einem Selbstunfall am Dienstagabend in Buttikon SZ ist ein Auto in einem Vorgarten auf dem Dach gelandet. Der Lenker wurde leicht verletzt und ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei Schwyz am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 27-Jährige war kurz nach 22 Uhr auf der Kantonsstrasse in Richtung Reichenburg unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen geriet er auf Höhe des Quartiers Mühlemoos auf die Gegenfahrbahn. Das Auto durchbrach eine Böschung, kollidierte mit einem Gartenhäuschen und kam auf dem Dach liegend in einem Vorgarten zum Stillstand. Der Sachschaden sei gross, hiess es in der Mitteilung der Polizei.

Der Autofahrer verfügte über keinen gültigen Führerausweis. Die Kantonspolizei Schwyz ordnete eine Blut- und Urinprobe an.