Auto prallt in Basel in Zollfahrzeug – drei Festnahmen

Keystone-SDA

Ein mutmasslich gestohlenes Auto mit drei Insassen ist in Basel am Freitag um 1 Uhr in eine Absperrung des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) geprallt. Die drei Personen im Auto wurden festgenommen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Auto kollidierte am Fasanenweg mit einem Fahrzeug des BAZG, das als Sperre aufgestellt wurde und der Fahrer erlitt dabei Verletzungen, wie es heisst. Er sei von der Sanität ins Spital gebracht und zusammen mit seinen beiden Beifahrern festgenommen worden.

Das Fahrzeug wurde zuvor beim Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit beobachtet und es stellte sich heraus, dass es gestohlen war, wie die Staatsanwaltschaft schreibt. Bei Pratteln sei es dem Fahrer noch gelungen, eine Sperre der Baselbieter Polizei zu durchbrechen und sich so einer Kontrolle zu entziehen.

Im Auto wurde bei einer Durchsuchung auch mutmassliches Diebesgut gefunden, wie es weiter heisst. Bei den Festgenommenen handle es sich um einen 22- und einen 21-jährige Franzosen sowie um einen 17-jährigen Algerier.

Die Militärjustiz und die Basler Staatsanwaltschaft hätten Verfahren eröffnet. Wegen des minderjährigen Algeriers sei auch die Jugendanwaltschaft involviert.