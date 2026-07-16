Auto rammt Stromverteilkabine in Herzogenbuchsee

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer hat am Mittwochabend in Herzogenbuchsee BE einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei leicht verletzt. Wegen der Kollision mit einer Stromverteilkabine fiel der Strom in der Umgebung für mehrere Stunden aus.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz vor 20.25 Uhr auf der Zürichstrasse, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Das Auto kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab, überquerte das Trottoir, touchierte eine Böschung und prallte gegen die Verteilkabine sowie einen Kandelaber. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.