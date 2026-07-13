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Autobahn bei Flamatt FR nach Unfall gesperrt

Keystone-SDA

Nach einem Unfall bei Flamatt hat die Kantonspolizei Freiburg die Autobahn A12 zwischen Düdingen und Niederwangen am Montagmorgen in beide Richtungen komplett gesperrt. Das teilte sie über den Warndienst Alertswiss mit.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In den Unfall war demnach ein Lastwagen mit einem Anhänger involviert. Es entstand Sachschaden. Die Dauer der Sperre war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei um 08.45 Uhr über Alertswiss bekanntgab.

Im betroffenen Gebiet herrscht keine Gefahr. Die Polizei empfahl jedoch, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

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